Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Erfurt (ots)

Gestern trieben zwei Diebe auf einer Baustelle in Erfurt ihr Unwesen. Die beiden Männer brachen gegen Mitternacht mit Gewalt in einen Baucontainer in der Bahnhofstraße ein. Sie rechneten aber nicht damit, dass ein aufmerksamer Bürger ihre Tat beobachtete und die Polizei verständigte. Polizisten konnten daraufhin in Tatortnähe zwei 23 und 40 Jahre alten Männer feststellen. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten die Beute, eine Rundumleuchte im Wert von etwa 100 Euro. Die beiden Männer müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (SO)

