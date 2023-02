LPI-EF: Begrenzungsleuchten von Anhänger gestohlen

Erfurt (ots) - Gestern erwischte die Polizei in Erfurt zwei Verkehrssünder. Nachmittags kontrollierten die Beamten in der Motzstraße einen 35-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogentest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. In der Nacht kontrollierten Polizisten einen 31-jährigen Radfahrer in der Nordstraße. Ein Atemalkoholtest verriet den Beamten, dass der Mann mit über 1,6 Promille deutlich ...

