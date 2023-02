LPI-EF: Werkzeuge bei Kellereinbruch gestohlen

Erfurt (ots) - Gestern Morgen kamen Feuerwehr und Polizei gemeinsam in der Alfred-Hess-Straße in Erfurt zum Einsatz. Ein unbekannter Täter setzte den E-Scooter einer Verleihfirma in Brand. Dazu entfachte er ein Feuer am Hinterrad des Rollers und beschädigte ihn dadurch. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

mehr