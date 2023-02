Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Erfurt (ots)

Diebe versuchten heute Morgen in ein Geschäft in der Erfurter Stauffenbergallee einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete gegen 05:00 Uhr zwei maskierte Männer, die an der Eingangstür des Geschäfts hebelten. Aufgeschreckt flüchteten die Täter auf ihren Fahrrädern. Sofort alarmierte Polizeibeamte stellten jedoch einen von ihnen in Tatortnähe. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf eine Dienststelle gebracht. Dort leistete er in einer Zelle Widerstand. Ob er für seine Tat ins Gefängnis muss, wird im Laufe des heutigen Tages entschieden. (SO)

