Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter angezündet

Erfurt (ots)

Gestern Morgen kamen Feuerwehr und Polizei gemeinsam in der Alfred-Hess-Straße in Erfurt zum Einsatz. Ein unbekannter Täter setzte den E-Scooter einer Verleihfirma in Brand. Dazu entfachte er ein Feuer am Hinterrad des Rollers und beschädigte ihn dadurch. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf. (SO)

