Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Mehrfamilienhaus, Vallendar

Vallendar, Heerstraße (ots)

In der Zeit von Montag, dem 22.12.2022 12:00 h bis Mittwoch, den 28.12.2012 18:05 h kam es zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus in der Heerstraße in Vallendar. Durch unbekannte Täter wurde zunächst die zur Heerstraße zeigende Eingangstür des Mehrfamilienhauses mit massiver Gewalt eingetreten. Im weiteren Verlauf begaben sich die Täter durch ein rückwärtig gelegenes Treppenhaus zur Wohnung der Geschädigten. Vor Ort wurde ein Glaseinsatz der Tür eingeschlagen und sich so Zutritt zum Wohnungsinneren verschafft. Die Wohnung wurde im Anschluss deliktstypisch durchsucht. Außer diversen Alkoholika, die teilweise in der Wohnung bereits konsumiert - und zurückgelassen wurden, wurden keine Sachen von Wert entwendet. Die Polizei fragt jetzt: Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat geben? Wer hat zu o.g. Zeit verdächtige Personen beobachtet?

