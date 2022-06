Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Haselburger Damm/ Auto aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Auf dem Betriebsparkplatz einer Spedition am Haselburger Damm haben Unbekannte einen weißen VW Golf aufgebrochen. Zwischen 22.30 Uhr am Sonntag (12.06.22) und 7.30 Uhr am Mittwoch (15.06.22) schlugen die Täter die Beifahrerscheibe ein. Nach derzeitigem Stand haben sie nichts gestohlen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

