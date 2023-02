LPI-EF: Streit eskaiert

Sömmerda (ots) - In Sömmerda stießen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle mit einem Fahrradfahrer auf ein gestohlenes E-Bike. Das Damenrad der Marke "Kalkhoff" hat einen Wert von etwa 7.000 Euro. Es wurde am 25.01.2023 in Mühlhausen entwendet und gestern Nacht gegen 02:00 Uhr durch die Beamten sichergestellt. Der 31-jährige Nutzer des E-Bikes muss sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

