POL-PPMZ: Der vermisste 68-jährige Herr KAMAL ist gefunden! (Aufruf von 18:24 Uhr)

Mainz (ots) - Am Dienstagmorgen fanden zwei Fahrzeughalterinnen aus der Straße Am Hochgericht in Mainz-Finthen ihre Autos aufgebrochen und durchwühlt vor. In beiden Fällen wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Auch Schäden an den Autos gab es keine. Zumindest in einem Fall handelt es sich um ein Auto mit Keyless-Go-System, welches laut Halterin definitiv verschlossen war. Das Auto war direkt vor dem Haus der Halterin ...

mehr