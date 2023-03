POL-MS: Unbekannte bestehlen 84-Jährigen vor seiner Haustür - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1.3./2.3.) brachen Unbekannte zwei Kraftfahrzeuge in Nienberge auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Taten ereigneten sich zwischen 17:30 Uhr und 7:20 Uhr an der Kurneystraße und zwischen 20:00 Uhr und 6:40 Uhr an der Altenberger Straße auf Höhe des Friedhofs. Die unbekannten Täter verschafften sich ...

