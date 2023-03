Polizei Münster

POL-MS: Betrüger fordern Geld bei Schockanrufen - Taxifahrer verhindern Geldübergaben

Münster (ots)

Am 01.03. haben Unbekannte eine 89-Jährige am Telefon aufgefordert Geld abzuheben und an einen Übergabeort zu bringen.

Die Täter gingen mit der üblichen Masche vor und gaben an, dass der Sohn der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Auf dem Weg zur Bank teilte sie dem Taxifahrer ihr Vorhaben, Geld abholen zu wollen, um ihm zu helfen, mit. Dieser reagierte sofort und fuhr die Münsteranerin zur nächsten Polizeiwache.

Bereits am 10.02. haben Unbekannte telefonisch rund 80.000 Euro von einer Münsteranerin gefordert. Die Täter gaben sich als Staatsanwälte aus und äußerten, dass die Tochter der Frau eine junge Mutter totgefahren habe. Die Frau wurde unter massivem Druck angewiesen, das Geld in Goldbarren zu tauschen und zu einem Übergabepunkt zu bringen. Als die Frau sich auf den Weg machte, erzählte sie dem Taxifahrer von dem Sachverhalt. Dieser reagierte besonnen und fuhr die Frau zur Polizei und zeigte den Betrug an.

Immer wieder kommt es zu Schockanrufen von Betrügern. Die Polizei rät daher: Seien Sie misstrauisch und aufmerksam! Beenden Sie solche Gespräche sofort und wenn möglich, notieren Sie sich die angezeigte Rufnummer, den Namen des Anrufers und dessen Rückrufnummer! Melden Sie den Vorfall danach unter der "110" der Polizei!

