Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag, 09.12.2022 brachen zwei Unbekannte zwischen 16.30 Uhr und 18.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in Neubeckum an der Agnes-Miegel-Straße ein. Die Täter betraten jeden Raum des Hauses und entwendeten nach ersten Ermittlungen Bargeld. Zu den beiden Tätern liegt eine Beschreibung vor.

Die erste Person war bekleidet mit einer hellen Jogginghose, heller Trainingsjacke und heller Wintermütze. Er trug schwarze Handschuhe mit Aufdruck und einem hellen Schal über Mund und Nase.

Die zweite Person war bekleidet mit einer hellen Jeanshose und einer hellen Winterjacke, im Brustbereich schwarz.

Wer kann Angaben zu den Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei Beckum unter der Telefonnummer 02521-911-0 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

