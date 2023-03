Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen - Zwei Autoaufbrüche in Finthen

Mainz (ots)

Am Dienstagmorgen fanden zwei Fahrzeughalterinnen aus der Straße Am Hochgericht in Mainz-Finthen ihre Autos aufgebrochen und durchwühlt vor. In beiden Fällen wurde nichts aus dem Auto gestohlen. Auch Schäden an den Autos gab es keine. Zumindest in einem Fall handelt es sich um ein Auto mit Keyless-Go-System, welches laut Halterin definitiv verschlossen war. Das Auto war direkt vor dem Haus der Halterin abgestellt und der Schlüssel lag offen auf einer Kommode im Inneren des Hauses, wenige Meter von der Haustür entfernt. Hinweise zu Tätern gibt es bisher nicht. Die Tatzeit kann auf Montagabend bis Dienstagmorgen eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Die Polizei Mainz rät:

- Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges, ob sich die Keyless-Funktion ausschalten lässt. - Wenn möglich, das Fahrzeug über Nacht in einer verschlossenen Garage abstellen. - Funkschlüssel innerhalb von Gebäuden nicht in der Nähe von Außentüren, Außenwänden und Fenstern aufbewahren - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell