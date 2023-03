Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Taxi kollidiert mit Bus

Mainz (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Rheinstraße Höhe des Hilton-Hotels zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Taxi. Der Linienbus befand sich auf der linken von drei Fahrspuren und fuhr in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Das Taxi bog aus der Ausfahrt des Hilton zunächst auf die mittlere der drei Spuren ein und übersah dann beim Wechsel auf die linke Fahrspur den dort fahrenden Bus, wodurch es im Bereich der vorderen Tür des Busses zum Zusammenstoß kam. Bei dem Aufprall wurden zwei Fahrgäste des Busses leicht verletzt. Der Bus wurde leicht beschädigt, das Taxi deutlich massiver, so dass es nicht mehr fahrbereit war. Die beiden erwähnten Fahrspuren mussten während der Unfallaufnahme durch die Polizei gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell