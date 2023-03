Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Baustellendiebstahl mit mindestens 15000 Euro Schaden

Mainz (ots)

Am Montagmorgen fand die Bauleitung einer Firmenbaustelle in der Isaac-Fulda-Allee in Mainz-Gonsenheim mehrere aufgebrochene Container auf dem Baustellengelände vor. Daraus entwendet wurden LED-Lampen, Klimageräte und Kupferrohre. Zudem wurden aus der Tiefgarage eines bereits auf der Baustelle stehenden Rohbaus mehrere Heizgeräte entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 15000 Euro. Die Tat muss sich zwischen dem vergangenen Samstagabend und dem gestrigen Montagmorgen ereignet haben. Täterhinweise liegen bislang keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

