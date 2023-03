Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Innenstadt - Fahrradfahrer durch Drängler vom Rad gestoßen

Mainz (ots)

Am Montagmorgen wurde ein Fahrradfahrer auf der Freiligrathstraße durch einen Porschefahrer zunächst bedrängt und kurz darauf vom Rad gestoßen. Der Fahrradfahrer war in Richtung Windmühlenstraße unterwegs und musste aufgrund einer Baustelle vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln. Hier fuhr ihm der aus Richtung Pariser Straße kommende bislang unbekannte Fahrer eines Porsche SUV bis auf wenige Zentimeter auf, hupte und drängelte. Nach der Baustelle wechselte der Radfahrer wieder auf den Radweg. Der Porschefahrer schnellte daraufhin an dem Radfahrer vorbei, scherte vor ihm auf den Radweg ein, bremste bis zum Stillstand ab und stieg dann aus seinem Auto aus. Um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, versuchte der Fahrradfahrer an dem Auto vorbeizufahren, wurde jedoch vom Fahrrad gestoßen und ergriff hiernach die Flucht vor dem aggressiven Autofahrer. Das Fahrrad fiel jedoch zu Boden. Von dort hob es der Porschefahrer auf und warf es auf den Gehweg. Danach entfernte er sich. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zwei Zeugen beobachteten den Hergang und konnten den Täter und das Fahrzeug wie folgt beschreiben:

Schwarzer Porsche Cayenne, männlicher Fahrer, circa 25 - 30 Jahre alt, kräftige Statur, 3-Tage-Bart

Das Kennzeichen des Fahrzeuges konnte nicht zweifelsfrei erkannt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

