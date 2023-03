Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Europaletten auf die Fahrbahn geworfen

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben zwei junge Männer auf der Albert-Schweitzer-Straße Europaletten auf die Fahrbahn geworfen und sind danach in Richtung Uni geflüchtet. Gemeldet wurde dies durch einen Autofahrer, welcher nicht rechtzeitig ausweichen konnte und mit seinem Fahrzeug über eine der Paletten fuhr. Dabei entstand leichter Sachschaden am Fahrzeug. Zu den beiden Tätern gibt es keine weiteren Hinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

