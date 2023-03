Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einhandmesser im Hosenbund - Bundespolizei stellt 20-Jährigen

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Gestern Morgen (13. März) hielt sich ein junger Mann im Dortmunder Hauptbahnhof mit einem griffbereitem Messer an der Hose auf. Bundespolizei stellten die verbotene Waffe sicher.

Gegen 7:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof in Dortmund, als ihnen ein junger Mann auffiel. Dieser trug an seinem Hosenbund ein Messer. Die Einsatzkräfte hielten den Dortmunder an und kontrollierten ihn. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Messer, welches der wegen Gewaltdelikten bekannte Mann mit sich trug, um ein verbotenes Einhandmesser handelte.

Die Beamten stellte die Waffe sicher.

Die Bundespolizei leitete gegen den 20-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell