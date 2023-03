Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann widersetzt sich Bundespolizisten im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (29) sperrte sich Sonntagnacht (12. März) im Düsseldorfer Hauptbahnhof nach einer Leistungserschleichung gegen die Maßnahmen der eingesetzten Beamten der Bundespolizei. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Am Bahnsteig zu Gleis 7 des Düsseldorfer Hauptbahnhofes trafen die eingesetzten Beamten auf den 29-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, der ohne Fahrkarte im RE 4 fuhr. Da vor Ort seine Personalien nicht festgestellt werden konnten, sollte er die Bundespolizisten auf die Dienststelle begleiten. Daraufhin reagierte der Verdächtige verbal aggressiv und weigerte sich in Form des Wegdrehens der Streife zu folgen. Die Einsatzkräfte hielten ihn an den Armen fest, woraufhin er seine Arme kraftvoll anspannte und die Mitnahme erschwerte. Daraufhin brachten die Bundespolizisten den Mann zu Boden und fesselten diesen.

Der 29-Jährige erlitt beim Zubodenbringen Abschürfungen am Knie. Eine ärztliche Behandlung lehnte dieser ab. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden nicht verletzt.

Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Im Anschluss konnte er das Bundespolizeirevier verlassen.

