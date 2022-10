POL-HRO: Vereinsgebäude des "K.u.T. - Kultur und Toleranz e.V." in Gadebusch verfassungsfeindlich beschmiert

Hagenow (ots) - Am Sonntag, den 16.10.2022, kam es gegen 11:45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin in Hagenow. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 72-jährige Frau aus Hagenow mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Rudolf-Tarnow-Straße in Richtung Schweriner Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße ...

mehr