Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerwiegender Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin in Hagenow

Hagenow (ots)

Am Sonntag, den 16.10.2022, kam es gegen 11:45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin in Hagenow. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 72-jährige Frau aus Hagenow mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Rudolf-Tarnow-Straße in Richtung Schweriner Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Heinrich-Heine-Straße überquerte sie die Fahrbahn, ohne jedoch auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei wurde sie von einem von hinten kommenden PKW Seat erfasst und stürzte. Dabei erlitt sie lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Helios Klinikum in Schwerin verbracht. Die 65 Jahre alte Fahrerin des PKW erlitt einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde die DEKRA aus Rostock hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 5.500 Euro. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

