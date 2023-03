Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Essener ohne Fahrschein randaliert im Zug - Bundespolizist angegriffen

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (13. März) griff ein Mann im RE 2 einen in zivil reisenden Bundespolizisten an. Bei Ankunft im Essener Hauptbahnhof nahmen weitere Beamte den Angreifer fest.

Gegen 16:30 Uhr kontrollierte ein Bahnmitarbeiter in der RE 2 von Düsseldorf nach Essen einen jungen Mann nach einem Fahrschein. Diesen konnte der Reisende nicht vorweisen, weswegen der Zugbegleiter nach den Personalien des 29-Jährigen fragte. Diese verweigerte er und wurde zunehmend aggressiver. Ein in seiner Freizeit reisender Bundespolizist bekam die lautstarke Diskussion mit und gab sich als Polizist zu erkennen. Auch gegenüber ihm wollte sich der Aggressor nicht ausweisen. Als der wegen Gewaltdelikten bekannte Essener dann vortäuschte, eine Waffe aus seiner Jacke ziehen zu wollen, fixierte der Bundespolizist den Mann. Dagegen wehrte er sich und griff den Polizisten mit Tritten und Kniestößen an. Beim Halt im Essener Hauptbahnhof warteten bereits weitere alarmierte Bundespolizisten und nahmen den Angreifer fest.

Der reisende Bundespolizist wurde hierbei verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Bundespolizei leitete gegen den Beschuldigten Strafverfahren wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und des Erschleichens von Leistungen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell