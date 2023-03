POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannter mit Stadtplan bestiehlt Bochumer

Recklinghausen (ots) - Ein Leichtverletzter und knapp 30.000 Euro Sachschaden, dass ist die Bilanz der Polizei nach einem Verkehrsunfall an der Prosperstraße. Am Dienstagabend, gegen 22:45 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Bottrop von der Johannesstraße aus nach links in die Prosperstraße ein. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf war auf der Prosperstraße in Richtung Westen unterwegs. Nach Angaben von ...

