Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Datteln/Reckinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagabend brachen Unbekannte in einen Verkaufsraum eines Vereins an der Paul-Baumann-Straße ein. Sie durchwühlten Schränke und entwendeten etwas Geld. Ins Innere gelangten sie über ein Fenster, das sie aufhebelten.

Bottrop

Unbekannte entwendeten aus einer Kindertagesstätte Wertkassetten mit Geld und einen Schranktresor. Sie betraten die Räumlichkeiten, indem sie ein Fenster aufhebelten. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Sie flüchteten unerkannt.

Datteln

Einbrecher waren an der Bülowstraße unterwegs. Sie brachen in eine Bäckerei ein. In der Nacht zu Mittwoch verschafften sie sich Zugang und durchsuchten Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden.

Recklinghausen

Unbekannte entwendeten einen schwarzen MG RX6 mit Hamburger (HH) Kennzeichen von der Bochumer Straße, Ecke Herner Straße. Tätig waren die Diebe zwischen Montag, 13 Uhr und Dienstag, 7 Uhr. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell