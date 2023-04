Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt - Hilden - 2304052

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagvormittag, 20. April 2023, wurde eine 70-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem VW Polo in Hilden schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Das war geschehen:

Gegen 10:40 Uhr befuhr eine 80-jährige Hildenerin mit ihrem VW Polo den Rembrandtweg in Richtung Walder Straße. Im Einmündungsbereich hatte sie die Absicht, nach links auf die Walder Straße einzubiegen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen missachtete sie die vorfahrtberechtigte 70-jährige Radfahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt den Rembrandtweg auf der Walder Straße in Richtung Solingen überqueren wollte. Die Polo-Fahrerin stieß mit der Radfahrerin zusammen, woraufhin diese stürzte und so schwer verletzt wurde, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell