Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Flüchtende Räuber verletzen Mann

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag, 22. November 2022, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls in der Altstadt. Der Mitarbeiter eines Drogeriegeschäftes am Bahnhofsvorplatz beobachtete gegen 18.45 Uhr zwei Jugendliche, die sich Waren in die Taschen steckten. Als die beiden das Geschäft verlassen wollten, ohne die Waren zu bezahlen, sprach der Mitarbeiter des Ladens die beiden an. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der Angestellte leicht verletzt wurde. Die beiden Räuber flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Einen 16-jährigen Tatverdächtigen aus Gelsenkirchen griffen alarmierte Polizeibeamte kurze Zeit später an der Bochumer Straße in der Neustadt auf. Der zweite Tatverdächtige ist weiter flüchtig, etwa 15 bis 18 Jahre alt und circa 1,65 bis 1,75 Meter groß. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell