POL-GE: Schwerverletzte nach Sturz aus Taxi

Eine 56-jährige Frau verletzte sich am Montag, 21. November 2022, bei einem Sturz aus einem Taxi in Ückendorf schwer. Die Gelsenkirchenerin fuhr gegen 6.30 Uhr mit einem Taxiunternehmen zur Virchowstraße und beabsichtigte am Marienhospital aus dem Wagen zu steigen. Das Auto kam während des Aussteigens ins Rollen, wodurch die Frau aus dem Taxi stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde umgehend im nahegelegenen Krankenhaus erstbehandelt und für weitere Behandlungen in eine andere Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

