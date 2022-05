Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (41) wollte am Mittwoch (18. Mai, 14:30 Uhr) aus der Ausfahrt eines Kindergartens nach links in die Franz-Lenze-Straße abbiegen. Wegen eines Rückstaus wartete sie, bis ein weiterer Autofahrer ihr eine Lücke frei ließ. Laut Zeugenaussagen soll die Frau sich langsam aus der Ausfahrt herausgetastet haben. Dennoch stieß sie mit einem Motorradfahrer (57) zusammen, der links an der wartenden Fahrzeugschlange vorbeigefahren sei. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall und kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

