POL-IZ: 220509.5 Sankt Michaelisdonn: Junge Frau verunglückt tödlich

Bekmünde (ots) - Aus bisher unklarer Ursache ist am Samstag in Bekmünde ein Stallgebäude in Brand geraten. Rund 110 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt, die Ermittlungen hat die Itzehoer Kripo übernommen. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Gegen 10.15 Uhr brach in dem vorderen Teil des Gebäudes, in dem Stroh und Arbeitsgeräte lagerten, ein Feuer aus. Dem ...

