Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220509.3 Bekmünde: Brand eines Stallgebäudes

Bekmünde (ots)

Aus bisher unklarer Ursache ist am Samstag in Bekmünde ein Stallgebäude in Brand geraten. Rund 110 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt, die Ermittlungen hat die Itzehoer Kripo übernommen. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen.

Gegen 10.15 Uhr brach in dem vorderen Teil des Gebäudes, in dem Stroh und Arbeitsgeräte lagerten, ein Feuer aus. Dem Geschädigten gelang es noch, in dem Objekt untergebrachte Kälber und Geräte in Sicherheit zu bringen und einige Strohballen vor den Flammen zu schützen, bevor die Flammen auf das gesamte Gebäude übergriffen. Personen kamen nicht zu Schaden, durch das Feuer entstand ein Totalschaden an dem 20 x 15 Meter großen Stall. Die Schadenssumme dürfte nach polizeilichen Schätzungen bei etwa 200.000 Euro liegen.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen zur Brandursache hat die Itzehoer Kripo übernommen.

Merle Neufeld

