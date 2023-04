Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch im Garten-Center ++ Buchholz - Mehrere Pkw-Aufbrüche ++ Buchholz/A 261 - Kontrolle verloren

Buchholz (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 25.4.2021, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 7:30 Uhr, kam es an der Straße Am Haberkamp zu einem Einbruch in ein Garten-Center. Die Täter betraten zunächst das rückwärtige Gelände der Gärtnerei. Dort schlugen sie eine Scheibe ein, um die verschlossene Halle zu betreten. Im Büro brachen sie schließlich einen Tresor aus der Verankerung und entwendeten ihn komplett. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Straße Am Haberkamp aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei zu melden.

Buchholz - Mehrere Pkw-Aufbrüche

In der Nacht zu Dienstag, 25.4.2023, sind in Buchholz mindestens drei Pkw von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Taten ereignete sich in den Straßen Moordamm, Am Interessentenforst und Seppenser Mühlenweg. In allen drei Fällen traf es Fahrzeuge der Marke BMW.

Die Täter schlugen Seitenscheiben ein, um in die Fahrzeuge zu gelangen. Anschließend bauten sie Teile aus dem Armaturenbrett oder Lenkräder aus. Der Schaden wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Buchholz/A 261 - Kontrolle verloren

Auf der A 261, Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Dienstag, 25.4.2023 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 23:40 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann im Buchholzer Dreieck von der A1 auf die A 261. Im Kurvenbereich verlor er auf der Fahrbahn die Kontrolle über seinen Sattelzug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und kippte in einen breiten Grünstreifen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Aufgrund der Deformierung des Führerhauses musste er allerdings von der Feuerwehr befreit werden. Durch den Unfall liefen größere Menge Dieselkraftstoff aus und gelangt ins Erdreich, dass in der Folge ausgetauscht werden muss. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell