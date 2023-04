Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdiebstahl ++ Harmstorf - BMW aufgebrochen und Teile entwendet ++ Seevetal/Helmstorf - Unfall bei Ausweichmanöver ++ Tostedt - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Winsen/Luhdorf (ots)

Einschleichdiebstahl

Am Montag, 24.4.2023 in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 7:30 Uhr, kam es an der Straße Brümmelkamp zu einem Einschleichdiebstahl. Dabei betraten die Täter das Wohnhaus durch eine unverschlossene Terrassentür, während die Geschädigten im Schlafzimmer schliefen. Die Diebe entwendeten Schmuck, eine Uhr und etwas Bargeld und entfernten sich unbemerkt wieder aus dem Haus.

Harmstorf - BMW aufgebrochen und Teile entwendet

In der Nacht zu Montag, 24.4.2023, in der Zeit zwischen 23 und 6 Uhr, haben Diebe in der Straße Am Eichhof einen BMW aufgebrochen. Anschließend bauten sie die Frontschürze mitsamt der Scheinwerfer sowie den Fahrerairbag aus dem Fahrzeug aus. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Helmstorf - Unfall bei Ausweichmanöver

Ein 72-jähriger Mann hat am Montag, 24.4.2023, einen Verkehrsunfall auf der Helmstorfer Straße verursacht. Der Mann war gegen 8:50 Uhr auf der Landstraße zwischen Helmstorf und Harmstorf unterwegs, als vor ihm ein 42-jähriger Mann mit seinem Toyota bremste, um abzubiegen. Der 72-Jährige erkannte das zu spät. Um nicht auf den Toyota aufzufahren, fuhr er mit seinem Skoda nach rechts in den Seitenraum. Dort fuhr der Wagen eine kleine Böschung hoch, prallte gegen einen Baum und kippte schließlich auf das Dach. Der 72-Jährige konnte von den eintreffenden Rettungsdienstkräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung schon am selben Tag wieder verlassen konnte. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Tostedt - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 22.4.2023, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in einer Parkbucht am Vorwerkring zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegenüber der Autowaschanlage hatte ein unbekanntes Fahrzeug ein in der Parkbucht abgestelltes Motorrad beschädigt. Vermutlich beim Ausparken war das Fahrzeug gegen die Frontpartie der Kawasaki gefahren. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei Tostedt zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell