Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Kriminelle hebeln an Autotür

1000 Euro Schaden

Zeugen gesucht

Messel (ots)

An einem grauen Mercedes, der auf einem Hinterhof "Am Steinernen Kreuz" abgestellt war, haben sich Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (2.12.) und Samstag (3.12.) gewaltsam zu schaffen gemacht und durch ihr Vorgehen einen Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Unbekannten die Fahrzeugtür aufzuhebeln, wurden dabei offenbar gestört und traten dann die Flucht an. Das Kommissariat 41 des 2. Polizeireviers ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell