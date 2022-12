Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Geldbörse und Reithelm aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

Aus einem schwarzen BMW, der am Sonntag (4.12.) auf einem großen Parkplatz in der Kranichsteiner Straße parkte, haben Kriminelle eine zurückgelassene Geldbörse und einen Reithelm entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 14 Uhr und 16 Uhr eine Fahrzeugtür auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zu dem Auto. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

