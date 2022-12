POL-GG: Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rüsselsheim am Main (ots) - Am Freitag, den 11. November zwischen 09:00 und Dienstag, den 29.November 15:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein/ ausparken auf dem Opel Parkplatz in der Straße des Friedrich-Lutzmann Ring/ Grundweg in Rüsselsheim einen geparkten grauen Opel Corsa. Etwa 4500 Euro wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange ...

