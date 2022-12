Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Freitag, den 11. November zwischen 09:00 und Dienstag, den 29.November 15:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein/ ausparken auf dem Opel Parkplatz in der Straße des Friedrich-Lutzmann Ring/ Grundweg in Rüsselsheim einen geparkten grauen Opel Corsa. Etwa 4500 Euro wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange massiv eingedrückt bzw. das gesamte Heck verschoben worden ist.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, unter der Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

