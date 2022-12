Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Gartenmauer beschädigt/Blauer Opel Corsa gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Beim Wenden fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochabend (07.12.), gegen 18.40 Uhr, gegen eine aus Granitfindlingen bestehende Gartenmauer in der Straße "Wetzkeil". An der Mauer entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Fahrer des im Frontbereich beschädigten blauen Opel Corsa mit HP-Kennzeichen, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wer sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell