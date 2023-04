Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Korrektur zur Pressemeldung vom 24.04.2023 "Raubüberfall im Eiscafé"

Neu Wulmstorf (ots)

In der gestrigen Pressemeldung zu einem Raubüberfall im Eiscafé ist leider das falsche Datum genannt worden. Die Tat ereignete sich nicht am Samstag, 22.04.2023, sondern am Sonntag, 23.04.2023.

Hier die korrigierte Meldung (die Ursprungsmeldung im Presseportal wurde bereits angepasst):

Neu Wulmstorf - Raubüberfall im Eiscafé

Am Sonntag, 23.4.2023, gegen 20:30 Uhr, kam es in der Straße Marktplatz zu einem Raubüberfall. Die 40-jährige Angestellte war nach Ladenschluss mit den abschließenden Arbeiten beschäftigt, als ein maskierter Mann das Café betrat und zielstrebig hinter den Tresen ging. Als ich die Frau ihm in den Weg stellte, bedrohte der Mann sie mit einer Schusswaffe und fragte nach dem Geld. Schließlich schubste er die Frau beiseite und griff in die Kasse mit den Tageseinnahmen. Der Mann flüchtete in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb ohne Ergebnis.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Ca. 180 cm groß und von schlanker Statur. Er war ca. 20 Jahre alt und sprach akzentfrei Deutsch. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose mit weißen Seitenstreifen, einem schwarzen Kapuzenpulli und schwarzen Sportschuhen mit heller Sohle. Der Mann trug eine Umhängetasche mit einem roten Band.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell