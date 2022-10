Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizeipräsidium öffnet Pforten für polizeiinteressierten Nachwuchs

Konstanz (ots)

Das Polizeipräsidium Konstanz beteiligt sich auch in diesem Jahr bei der landesweiten Aktion "Nacht der Bewerber". Am Mittwochabend (12.10.22) öffnen die Einstellungsberaterinnen des Präsidiums in der Zeit von 17 bis 21 Uhr die Pforten für Berufsinteressierte, sowie deren Eltern, denen es sonst nicht oder nur schwer möglich ist, tagsüber sich über den Polizeiberuf zu informieren. Sie dient vor allem dazu, Interessenten den Beruf der Polizeibeamtin oder des Polizeibeamten näher zu bringen und geeigneten Nachwuchs für die Ausbildung und das Studium zu begeistern.

Die Einstellungsberaterinnen haben für den Abend einiges vorbereitet. So kann man auf dem Vorplatz des Gebäudes auf dem Benediktinerplatz verschiedene Dienstfahrzeuge und Einsatzmittel ansehen und sich diese von erfahrenen Polizistinnen und Polizisten erklären lassen. Auch Polizeihundeführer, Kriminalbeamte und weitere Mitarbeitende von Spezialaufgaben stellen ihre Arbeit vor. Daneben wird die Wasserschutzpolizei vom Polizeipräsidium "Einsatz", die ihren Dienstsitz ebenfalls in Konstanz hat, präsent sein und vieles über ihren Einsatzbereich am Bodensee erzählen.

Die Nachwuchs-Werbeaktion gibt es bereits seit 2018 und ist besonders für die Einwohner im Landkreis Konstanz gedacht, aber auch für Interessierte aus den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis, für die das Präsidium zuständig ist. Natürlich können auch potentielle Bewerber aus anderen umliegenden Landkreisen kommen, schließlich stießen schon bisherige Veranstaltungen auf eine große Resonanz aus nah und fern. Coronabedingt fanden 2020 und 2021 keine derartigen Veranstaltungen statt, weshalb das Polizeipräsidium in diesem Jahr ebenfalls einen hohen Zuspruch erwartet.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter https://www.polizei-der-beruf.de/ oder direkt bei der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Konstanz unter konstanz.berufsinfo@polizei.bwl.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Konstanz Einstellungsberatung Benediktinerplatz 3, 78467 Konstanz Telefon: + 49 7531 9950

