Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Fahrzeugbrand

Bild-Infos

Download

Bocholt (ots)

Um 17:20 Uhr kam es auf der B 67 in der Nähe des Industrieparks in Bocholt zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW in Vollbrand und wurde unmittelbar durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Bocholt transportiert. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell