Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Verkehrsunfall in Bocholt Barlo

Bocholt (ots)

Am Donnerstagabend, um ca. 18:45 Uhr, wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Bocholt zu einem Verkehrsunfall auf der Winterswijker Straße in Barlo alarmiert. Bei dem Unfall mit zwei beteiligten PKW sollte ein Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein. Daher rückte die Feuerwehr Bocholt mit insgesamt sechs Fahrzeugen, davon zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, und 15 Einsatzkräften aus. Ein Fahrer konnte sich selbst befreien und verletzte sich leicht. Der andere Fahrer war zwar nicht im Fahrzeug eingeklemmt, musste jedoch aufgrund seiner schweren Verletzungen und der Lage des Fahrzeugs durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungswagen und Notarztbegleitung ins Bocholter Krankenhaus transportiert. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell