Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Bocholt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bocholt (ots)

Bis um 21.30 Uhr rückte die Feuerwehr Bocholt bereits vier Mal aus. Neben zwei Bränden, einem Verkehrsunfall mit verletzter Person wurde eine verletzte Person hinter verschlossener Wohnungstüre vermutet

Die Feuerwehr Bocholt rückte zunächst am frühen Nachmittag, nach dem Notruf eines besorgten Nachbarn aus. Hinter einer verschlossenen Wohnungstüre wurde eine verletzte Person vermutet. Die Feuerwehr musste die Türe aufbrechen, da diese verschlossen war. Durch den Rettungsdienst konnte nur noch der Tod des Mieters in der Wohnung festgestellt werden.

Am frühen Abend wurde die Feuerwehr zur Dingdener Straße alarmiert. Grund hierfür war eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 67. In einem Einfamilienhaus war es zu einem Kaminbrand gekommen. Die Feuerwehr kehrte, in Zusammenarbeit mit einem Schornsteinfeger, den Kamin. Somit konnte die Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Für die Zeit des Einsatzes stellte die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz im Stadtgebiet sicher.

Nur kurze Zeit später erreichte ein Notruf aus Liedern die Feuerwehr Bocholt. Hier sollte ein Traktor brennen. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Suderwick, die Brandweer Dinxperlo (NL) und der hauptamtliche Löschzug alarmiert. Der Traktor brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Dieser wurde abgelöscht. Der Fahrer des Traktors konnte die Fahrerkabine unverletzt verlassen.

Um 21.25 Uhr erreichten die Feuerwehr Bocholt zeitgleich mehrere Notrufe. Im Bereich des Ostwalls war es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein PKW hatte sich im Bereich der Weberstraße überschlagen und war ca. 50 Meter weiter vor der dortigen Apotheke auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen. Im Bereich ab Weberstraße bis zum Ärztehaus in Fahrtrichtung Nordstraße lagen auf beiden Fahrbahnen und dem Gehweg Trümmerteile des PKW, der Ampelanlage und der Verkehrsinsel. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt und musste in das St. Agnes Hospital in Bocholt transportiert werden. Weitere Personen wurden bei diesem schweren Unfall nicht verletzt. Der Ostwall war für 1,5 Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell