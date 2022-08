Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heizhaus auf dem Gelände eines Sägewerkes in Flammen

Holzthaleben (ots)

Kurz nach 10 Uhr stand am heutigen Donnerstag das Heizhaus des Sägewerkes in Holzthaleben in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit mindestens 12 Fahrzeugen an. Gegen 11.15 Uhr hieß es Feuer gelöscht. Die Angestellten konnten unversehrt das Haus verlassen. Zur Brandursache wird am Freitag die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Möglicherweise führte ein technischer Defekt im Betriebsablauf zum Brandausbruch. Im Momentan befindet sich ein Bagger am Brandort, um das verbliebene Holz aus dem Haus zu transportieren. So können letzte Glutnester ausgeschlossen oder bei Erfordernis gelöscht werden. Der entstandene Schaden soll sich nach Aussage des Betreibers auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.

