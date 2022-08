Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonne und vertrocknete Fichten in Brand gesetzt

Nordhausen (ots)

Eine Mülltonne brannte gestern 19 Uhr in der Halleschen Straße. Ein 63-Jähriger hatte die noch heiße Grillasche in der Tonne entsorgt, und so offensichtlich den Brand ausgelöst. Der Schaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Drei Wehren kamen am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, bei einem Feuer am Karstwanderweg zwischen Buchholz und Petersdorf zum Einsatz. Hier brannten drei abgestorbene Fichten. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindert werden. Gegenwärtig geht die Polizei von einer Straftat aus. Wer Personen im beobachtet hat oder anderweitige Angaben zum Brand machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell