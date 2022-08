Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne Führerschein unterwegs

Dingelstädt (ots)

Polizisten kontrollierten am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, einen 17-jährigen Mopedfahrer in der Johann-Sebastian-Straße, in Silberhausen. Dabei stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er musste sein Moped stehen lassen, die Eltern wurden informiert. Gegen den jungen Mann wurde Anzeige erstattet.

