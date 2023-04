Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Einsatzreicher Wochenstart

Neben mehreren Brandmeldeanlagen und einem ausgelösten Heimrauchmelder, wurde die Feuerwehr Bocholt am Montagvormittag zu einem Austritt größerer Mengen Diesel auf einem Betriebsgelände in Bocholt-Mussum alarmiert. Vor Ort hatte ein LKW seinen Kraftstofftank an einem Metallteil aufgerissen, sodass mehrere hundert Liter austreten konnten. Die Lache breitete sich sowohl auf der Asphaltoberfläche des Betriebsgeländes als auch im Erdreich einer angrenzenden Böschung aus. Die ausgetretenen Betriebsstoffe wurden mittels Bindemittel abgebunden und aufgenommen, der Restkraftstoff aus dem Fahrzeug umgepumpt und das kontaminierte Erdreich mithilfe eines hinzugezogenen Lohnunternehmens großflächig abgetragen. Die Feuerwehr war ca. 2,5 Stunden im Einsatz und mit 13 Einsatzkräften sowie mehreren Spezialfahrzeugen vor Ort. Zudem wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert.

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell