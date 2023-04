Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straftat aufgeklärt - Polizei ermittelt Täter nach Zeugenhinweis

St. Ingbert (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt, welches sich am gestrigen Mittag, gegen 14:00 Uhr, auf dem Festplatz in St. Ingbert-Rohrbachg ereignet hatte, konnte die Polizei in St. Ingbert knapp 24 Stunden später einen Fahndungserfolg verbuchen und den Täter vorläufig festnehmen. Am Vortag hatte eine männliche Person, welche einen Kampfhund mitführte, unvermittelt auf einen 84-jährigen Mann eingeschlagen und diesen derart verletzt, dass die Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am heutigen Nachmittag meldete sich schließlich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass der Tatverdächtige sich aktuell wieder mit dem beschriebenen Hund in Tatortnähe aufhalte. Beamte der PI St. Ingbert konnten den Täter kurz danach schließlich feststellen und mit der Tat konfrontieren. Der Mann, ein amtsbekannter Drogenkonsument, welcher auch schon mehrjährige Haftstrafen verbüßt hatte, gab die gestrige Tat schließlich zu. Er erklärte, dass ein Streit über 20 Euro Auslöser der Tat gewesen sei. Bei dem Mann wurden im Rahmen einer Durchsuchung auch Betäubungsmittel aufgefunden. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht. Er konnte diese aber nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Zu den Tatvorwürfen wollte er sich nicht weiter äußern.

