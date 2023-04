Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom Dienstag, den 04.04.2023, 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Glashüttenflur" in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Die Beifahrerscheibe wurde mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt (Kratzer ca. 20x32cm). Bei besagtem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Peugeot 308 mit NK-Kreiskennzeichen. Es ist Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Derzeit wird gegen einen noch unbekannten Täter wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell