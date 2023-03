POL-IGB: Zerkratzter Pkw in der St.-Barbara-Straße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 27.03.2023 kam es in der Zeit von 06:20 Uhr bis 15:45 Uhr in der Gartenstraße in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an zwei dort am Straßenrand geparkten PKW. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen silbernen Toyota und einen schwarzen Audi. Hierbei wurden diese über die gesamte Beifahrerseite beschädigt. Es wird von einem Sachschaden von mindestens 2000 EUR ausgegangen. Hat ...

