POL-IGB: Polizei stoppt Falschfahrer nach kilometerlanger Irrfahrt auf der Autobahn

St. Ingbert (ots) - Am 22.03.2023 kam es in der Zeit von ca. 03:00 Uhr bis ca. 03:20 Uhr in der Kohlenstraße in St. Ingbert zu dem Diebstahl eines Katalysators von einem PKW, welcher auf dem Gelände einer dortigen Werkstatt stand. Die Täter begaben sich mit einem unbekannten PKW zu der Werkstatt und schnitten den Katalysator an einem dort geparkten PKW (BMW, 3er) ab. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte ...

